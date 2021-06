Un arbre ha caigut aquest dimarts a la tarda a l’avinguda Francesc Moragas de Manresa, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets han passat cap a dos quarts de sis la tarda i l’arbre ha caigut sobre tres vehicles que estaven aparcats i han resultat danyats. Tot i això, no hi ha hagut danys personals ja que no hi havia ningú a l’interior dels cotxes.