La Policia Nacional ha desarticulat un grup que presumptament es dedicava al tràfic de drogues al Baix Llobregat -on es va fer un escorcoll a Martorell, entre altres municipis- i al Vallès Occidental. Segons ha explicat el cos policial el grup criminal tenia el seu centre d’operacions al Vallès Occidental des d’on presumptament distribuïen diferents tipus de substàncies estupefaents, principalment a diferents punts de la demarcació de Barcelona.

Aquesta organització, perfectament organitzada i estructurada, comptava amb diversos grups connectats entre si que integraven un entramat criminal, majoritàriament de nacionalitat espanyola i marroquina, amb capacitat per proveir el mercat de cocaïna en les seves zones d'actuació, que se centrava en les comarques barcelonines del Vallès Oriental i Baix Llobregat. A més comptaven amb connexions internacionals en països de Sud-amèrica, el Marroc i Romania.

L'organització, a més de traficar suposadament amb substàncies estupefaents, estaria utilitzant empreses pantalla i testaferros per blanquejar els diners obtinguts il·lícitament amb el tràfic de drogues.

Sis fases d’una complexa investigació

La investigació va començar a finals de l'2019 després de detectar una xarxa de distribució de cocaïna establerta a les localitats de Sabadell i Terrassa. Després d'un llarga investigació s'han anat desenvolupant diferents fases d'explotació, aconseguint-un total de sis. S'han fet un total de 24 escorcolls en domicilis, locals comercials i garatges de les localitats de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Quirze de Vallès, Palau Solità i Plegamans, Martorell i Sant Feliu de Llobregat, desarticulant 19 punts de venda de substàncies estupefaents.

Fruit dels escorcolls, els agents van intervenir 4,575 quilos de cocaïna, 6,433 quilos d'haixix, 3,345 quilos de marihuana, 25 grams de MDMA, 117 grams de ketamina, 890 grams d'efedrina i més de quatre quilos de substància de tall. A més es va intervenir una embarcació d'esbarjo, així com armes simulades i armes blanques.

Vehicles amb dobles fons per transportar la droga

D'altra banda es van intervenir 111.000 euros en metàl·lic i s'han immobilitzats comptes bancaris i béns per un valor de 200.000 euros. Així mateix també s’han intervingut dos vehicles d'alta gamma un d'ells valorat en més de 140.000 euros, i dos que eren utilitzats per l'organització per a l’emmagatzematge i la distribució de les drogues i en els quals haurien habilitat diferents espais per a l'ocultació d'aquestes substàncies estupefaents.

De les 26 persones detingudes com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, deu d’elles han ingressant en presó preventiva.

Les investigacions han estat portades a terme per agents de la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria de Sabadell, en col·laboració amb la Brigada de Policia Judicial de Barcelona, el Grup de Ports Esportius de el Lloc Fronterer del Port de Barcelona, així com de les unitats especialitzades de UIP, GOESy Guies Canins.