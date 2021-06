Les ADF de la demarcació de Barcelona s’incorporaran en aquesta campanya forestal a la xarxa de comunicacions Rescat que integra els diferents cossos d’emergències com els Mossos d’Esquadra, els Bombers o el Agents Rurals. La presentació d’aquest lliurament de les emissores a les ADF es va presentar ahir al Palau Firal Manresa.

Segons va explicar ahir al migdia el president del Secretariat de la Federació d’ADF, Xavier Jovés, en el seu dia a dia, les ADF continuaran utilitzant les emissores que ja tenien fins ara i les noves, integrades a la xarxa Rescat, s’utilitzaran per aquelles actuacions en les que sigui necessari coordinar-se amb la resta de cossos d’emergències que formen part de Rescat. Aquesta xarxa es va començar a desplegar a Catalunya el 2008 amb l’objectiu de millorar la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i emergències.

A la Catalunya Central enguany s’incorporaran a aquesta xarxa les ADF del Bages, el Berguedà i el Moianès, mentre que les de l’Anoia ja s’hi van incorporar l’any passat en el marc d’una prova pilot. De fet, va ser el bon resultat d’aquesta prova el que ha motivat que enguany la Diputació de Barcelona adquirís 67 terminals perquè els voluntaris de la ADF puguin estar connectats a aquesta xarxa. El diputat d’Espais Naturals i prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín, va destacar el paper de les ADF en l’extinció d’incendis i també va destacar que Barcelona serà la única demarcació on les ADF disposaran d’aquesta tecnologia. «Esperem que es pugui acabar estenent a la resta de demarcacions», va apuntar. De fet, la Diputació és qui ha adquirit els aparells per un total de 49.627 euros i ara seran els Agents Rurals qui assumiran el cost de la llicència anual de cadascuna de les emissores.

Segons va detallar Jovés, durant les properes setmanes es farà la formació sobre l’ús d’aquestes noves emissores als membres de les ADF i aquest estiu ja es posaran en marxa. Va destacar que amb el nou sistema suposarà «un sal important» tant en la qualitat com en la cobertura de les comunicacions.

Enguany, i per segon any consecutiu, les ADF i la Diputació de Barcelona mantenen al Palau Firal el centre de control de les comarques del Bages, Berguedà i part del Moianès. Des d’aquí es controlen les 24 rutes del Pla de Vigilància d’Incendis forestals que hi ha en aquestes comarques. Fins el 2019 el centre estava a la seu de la regió central dels Bombers però l’any passat ja es va traslladar al recinte firal per la pandèmia.

Una campanya complicada

El mateix Jovés va explicar que la campanya d’incendis d’enguany comença «malament» perquè es ve d’una situació de sequera i amb un models meteorològics que per als propers mesos preveuen precipitacions per sota de la de mitjana mentre que les temperatures previstes seran més elevades. Tot i això destacava que als punts on els darrers dies ha plogut «ara tenim una setmana de treva».

Per la seva banda, el director general dels Agents Rurals, va recordar que «en el que portem d’any hi ha hagut ja 264 incendis» tot reconeixent que és difícil preveure el que pot passar en els propers dies i mesos. «Hi ha zones del territori on ha plogut poc», va recordar, tot afegint que caldrà esperar a veure «com influeix el vent i les temperatures».