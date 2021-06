La revetlla de Sant Joan d’aquesta nit serà la segona que es veurà afectada per la pandèmia de la covid-19. Avui, però, a diferència d’ara fa un any, la festa serà més intensa malgrat que encara hi ha vigents algunes mesures com l’ús obligatori de la mascareta. Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya, a través de Protecció Civil, ha donat unes pautes per celebrar una revetlla segura tant per la situació de pandèmia com també per l’ús de foc i material pirotècnic.

En aquest recull de mesures Protecció Civil recorda que tot i que la venda i llançament de petards estan permesos cal complir amb les diferents mesures de seguretat. Així, pels que van a última hora a comprar la pirotècnia, remarquen que en els establiments cal evitar les aglomeracions i les cues als espais interiors. Recorden també que hi ha botigues que han habilitat la compra en línia que permet fer la comanda per recollir-la després a la botiga amb cita prèvia i evitar aglomeracions. També insisteixen en què a l’hora de transportar els petards cal seguir les mesures que marquen a l’establiment i no guardar-los a les butxaques.

Llançament de petards

Al llançar els elements pirotècnics, recorden que no es poden tirar a menys de 500 metres de zones boscoses i demanen «cura especial» allà on hi ha vegetació seca. També demanen que no es llancin objectes encesos com fanalets o similars. En l’àmbit domèstic recorden que cal recollir la roba estesa per evitar possibles incendis, que no s’ha d’encendre cap petard a dins de casa i que no s’han de llençar des de balcons i finestres cap al carrer ni contra cap persona.

També posen èmfasi en què la pirotècnia és incompatible amb l’ús de gel hidroalcohòlic, que és altament inflamable. Aquest producte s’ha de substituir pel rentat de les mans amb aigua i sabó. També cal tenir molta cura amb les mascaretes. El seu ús és obligatori, però cal tenir en compte que les quirúrgiques estan fetes amb paper i també són fàcilment inflamables. Hi ha alternatives, com les tèxtils, que en funció del material són menys inflamables tot i que el risc no desapareix. Per aquesta raó és important mantenir els petards allunyats de la cara i també del cos.

A més a més, abans d’encendre’ls cal llegir les instruccions d’ús de cada article i a l’hora de tirar-los no s’han de subjectar amb les mans i cal fer servir també mètodes d’encesa com metxes, que sempre encenent-la per l’extrem per tenir temps suficient per apartar-se del petard. Si un no s’encén bé, cal enretirar-se i esperar una mitja hora i remullar-lo abans de manipular-lo i desfer-se’n.

Pel que fa a les fogueres, aquestes estan permeses sempre i quan es disposi d’autorització municipal. També cal que s’evitin les aglomeracions en els espais de visualització i es mantinguin les distàncies de seguretat d’un metre i mig interpersonal i de dos metres entre diferents grups. En el cas que es tracti de fogueres que es facin una distància inferiors als 500 metres d’entorns forestals, cal disposar de l’autorització dels Agents Rurals.

Reobre l’oci nocturn

El Procicat va aprovar dimecres de la setmana passada l’obertura de l’oci nocturn fins a les 2/4 de 4 de la matinada, des de dilluns d’aquesta setmana. Molts, però, esperen fins aquest nit per obrir portes de nou. És el cas d’alguns locals d’oci nocturn de Manresa, com Casablanca, El Sielu, Villa Martini i Coco Village. En canvi altres, com Stroika i Seven Seven han decidit esperar.

En aquest locals, com a regla general es marca una distància d’1,5 metres i un aforament del 50% a l’interior i sense limitacions a l’exterior. Es podrà consumir a la barra si es preserva la distància de l’1,5 metres i en taules de 6 persones a l’interior i de 10 a l’exterior.

D’altra banda, la prohibició de la limitació de les reunions a 10 persones de diferents bombolles de convivència ha passat de prohibició a recomanació des de dilluns passat. Així, a partir d’ara, aquesta nit inclosa, ja no hi ha límit en les trobades socials, tot i que des de les autoritats recomanen evitar grans trobades.

A la tarda, les precipitacions es restringiran al Pirineu i al nordest. Al final del dia, el cel quedarà serè o poc ennuvolat arreu, amb alguna excepció a la part nord de Catalunya. De cara demà es preveu un dia assolellat encara que creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que a partir del migdia deixaran alguns ruixats.

Els Mossos intensifiquen la vigilància en entorns forestals Els Mossos d’Esquadra de la regió policial central estan intensificant al llarg d’aquests dies la seva vigilància en els entorns rurals i forestals posant èmfasi especial en aquelles activitats que poden suposar un risc d’incendi afegit. En aquest sentit, els efectius policials, al llarg d’aquesta setmana d’inici de l’estiu i que coincideix a més amb la revetlla de Sant Joan, se centren especialment en controlar activitats com poden ser un mal ús de petards a prop del bosc, en controlar que no hi hagi cremes no autoritzades o barbacoes en punts on no està permès de fer-ne, entre d’altres. A més a més, per part del cos policial català també demanen precaució a la ciutadania i que es tingui una actitud coherent i responsable amb les accions que es porten a terme als entorns naturals per evitar que aquestes puguin acabar provocant un incendi forestal.