Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del Prat de Llobregat van detenir el 18 de juny quatre homes, de nacionalitat espanyola i veïns del municipi, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. En la mateixa operació es va desmantellar una plantació d'interior de marihuana, i es van comissar 800 plantes a Callús (Bages). La investigació va començar el 2019 en una primera fase que va culminar amb el desmantellament d'una altra plantació en un pis al Prat de Llobregat i amb la detenció del seu responsable. La investigació es va mantenir oberta i els agents van poder comprovar que altres veïns del Prat participaven en un altre cultiu de marihuana a Callús.

En aquesta segona fase de la investigació, la jutgessa del Jutjat número 3 del Prat va autoritzar el dijous 18 de juny l'entrada i perquisició del domicili de Callús on presumptament es trobava la plantació de marihuana. Efectivament, els investigadors van poder comprovar com en aquesta casa hi havia una plantació de marihuana que ocupava les dues plantes de l’habitatge.

Com a resultat de l'entrada policial es van comissar 800 plantes, juntament amb tota la infraestructura necessària per al cultiu interior de marihuana, i es van detenir els quatre homes responsables de la plantació. No es descarten més detencions en breu.

Segons una valoració aproximada feta pels tècnics de l'empresa subministradora, l'energia defraudada durant el darrer any ascendiria a més de 90.000 euros.

Els detinguts van passar a disposició de la Jutgessa del jutjat número 3 en funcions de guàrdia del Prat, que va decretar l'ingrés a presó d'un dels detinguts i llibertat amb càrrecs per als altres tres.