La conductora d’una furgoneta ha mort en un accident a la C-15, a la Pobla de Claramunt, aquest divendres al migdia, segons fonts dels Servei Català de Trànsit (SCT). Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 12:37h. Arran de l’accident, la carretera està tallada en els dos sentits de la marxa en aquest punt i també hi ha retencions a la C-37, a l’alçada de Vilanova de Camí en sentit sud, direcció Vilafranca del Penedès, provocades per aquest accident.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre una furgoneta i un turisme. Com a conseqüència de l’accident, ha mort la conductora de la furgoneta. Segons primeres informacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), hi hauria a més quatre persones afectades.