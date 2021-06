Els Mossos d’Esquadra tenen la seva pròpia unitat encarregada de vetllar per la natura. És la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) i que a la regió central està formada per de cinc agents

La seva caporal, Trini Bardolet, explica que els cinc integrants d’aquesta unitat «som el referents en medi ambient a la regió» però que «els nostres ulls són tots els mossos de totes les unitats» i també policies locals i vigilants que quan detecten una possible infracció al medi ambient els alerten. Aleshores, per part de la URMA els assessoren o assumeixen el cas que pot acabar denunciat per la via administrativa o penal. A més a més, com la resta d’unitats poden actuar d’ofici o instància dels ciutadans si presenten una denúncia.

Bona part d’aquestes denúncies les originen possibles maltractaments d’animals, ja sigui en particulars o en explotacions ramaderes, i que segons explica Bardolet és «una de les coses que ens porta mes feina». Els agents analitzen cada cas que pot acabar amb el decomís de l’animal si realment està en males condicions, el propietari no en té la documentació o es tracta d’una espècie protegida o invasora. També es troben amb casos d’enverinaments. En aquestes situacions, explica és difícil determinar-ne l’autoria però fer una investigació, explica, acostuma a ser dissuasiu.

En l’últim any, arran del coronavirus, explica Bardolet, també s’han centrat en controlar la massificació al medi natural tot controlant els grups, els accessos motoritzats i també els estacionaments de vehicles. També estan pendents que ningú faci focs. Una altra tasca és investigar l’origen dels abocaments il·legals de residus. En aquests casos, explica que intenten determinar-ne l’origen i també ho comuniquen a l’administració competent perquè els retiri i evitar així que aquell punt es converteixi en un focus d’abocaments. Els abocaments poden ser de runa però des de fa temps també en troben de restes de plantacions de marihuana, especialment bosses de terra amb les quals han cultivat les plantes i altres materials de la plantació.

També en l’àmbit de residus, fan controls de transport, de ferrovelleries per assegurar que compleixen amb la normativa i de detecció de tallers legals o il·legals i controlar que no facin abocaments incontrolats, entre altres.

Més enllà d’això, i entre altres tasques, la unitat de medi ambient també fa controls de caça -tot revisant que el caçadors compleixin la normativa, com tenir el permís d’armes al dia i no haver ingerit alcohol; de pesca; en aprofitaments forestals, especialment en recol·lecció de pinyes; captacions d’aigua o temes urbanístics.

L’URMA va imposar gairebé un miler de denúncies a la regió central durant el 2020

La Unitat Regional de Medi Ambient de la regió policial central, que engloba les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Moianès i Osona, va portar a terme una intensa activitat que es va traduir en un total de 951 denúncies durant el 2020. Aquestes denúncies són representatives dels diferents àmbits d’actuació d’aquesta divisió de la policia catalana, segons dades facilitades pel mateix cos policial. Del gairebé miler de denúncies que es va imposar, més de la meitat -un total de 534- estaven relacionades directament amb el medi ambient com poden ser infraccions en l’àmbit de la pesca, acampades il·legals, abocaments il·legals, accessos al medi natural en llocs o amb formes no permeses o recol·lecció il·legal de pinyes, entre d’altres. Tot i això, des de la unitat de medi ambient també van posar 70 denúncies per incompliment d’ordenances o temes relacionats, com per exemple aparcar en zones no habilitades per aquest fi, a més de 225 denúncies de trànsit.

A més a més, davant la situació excepcional que es va viure arran de la pandèmia de la covid, es van aixecar actes per 122 casos relacionats directament per incomplir mesures per contenir la pandèmia com poden ser no usar mascareta, aglomeracions de persones o trobades amb música i menjar en entorns naturals en moments i espais en els quals no estava permès.