La fiscalia demana una condemna de cinc anys de presó per a un conductor que va ser enxampat amb una peça d’haixix i cinquanta pastilles de MDMA (èxtasi) en un control de la Guàrdia Civil al peatge de la C-16 a Castellbell i el Vilar. Se l’acusa d’un presumpte delicte de tràfic de drogues que provoquen un greu perjudici per a la salut.

Segons l’escrit d’acusació de fiscalia, l’home va ser aturat en un control de la Guàrdia Civil el 12 de novembre del 2019 cap a un quart de quatre de la tarda, quan l’acusat circulava en sentit nord per la C-16. Segons detalla el fiscal, l’home portava una peça d’haixix que pesava 3,314 grams i cinquanta pastilles d’èxtasi amb un pes total de 9,7 grams. El valor conjunt de les dues substàncies al mercat negre és de 543,09 euros, segons la valoració que fa la fiscalia a partir de les dades publicades per l’oficina central nacional d’estupefaents de la Policia Nacional.

Segons l’acusació pública, el processat tenia intenció de vendre aquestes drogues o intercanviar-les per efectes valuosos. Per aquesta raó l’acusa d’un delicte de tràfic de drogues que provoquen un greu perjudici per a la salut i demana al tribunal que li imposi una condemna a cinc anys de presó. També reclama una multa de 1.500 euros per a l’acusat, que no té antecedents penals.

El judici per aquest cas és previst que se celebri aquest proper dimecres a la secció vuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona.