Dues baralles protagonitzades per okupes que han tingut lloc en només tres dies de diferència al barri de la Bauma de Castellbell i el Vilar han generat malestar entre veïns de la zona. La primera de les baralles es va produir el 20 de juny i la segona va tenir lloc tan sols tres dies després.

En la primera disputa, la de 20 de juny, només hi haurien participat okupes. Fonts dels Mossos d’Esquadra han confirmat que cap a les 9 del vespre van rebre l’alerta d’una baralla, en la qual els implicats portaven armes blanques. Tot i això, quan els agents van arribar al lloc dels fets ja no hi havia ningú ni tampoc van trobar les suposades armes.

La segona baralla es va produir tres dies després cap a la mateixa hora i segons han explicat fonts del cos policial, els agents van intervenir i mediar entre les parts implicades. Tot i que en l’avís per comunicar la situació els havien assegurat que alguns dels implicats portaven pals, en aquesta ocasió tampoc van localitzar cap arma. Les fonts també han detallat que hi va haver persones que van patir ferides lleus però no van voler rebre assistència sanitària i que cap dels implicats tampoc va voler presentar cap denúncia pels fets.

Veïns, que volen mantenir-se en l’anonimat per temor a possibles represàlies, mostren la seva preocupació per aquest situació i que fets com aquests es puguin repetir.

L’alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, assegura que aquestes baralles han estat «fets puntuals» i ho diferencia dels conflictes per ocupacions delinqüencials que hi va haver al municipi ara fa aproximadament un any durant els moments més durs del confinament per la pandèmia. Precisament la situació viscuda aleshores, amb alguns robatoris en habitatges i també amb incidents al carrer, és el que segons Badia pot fer que les dues baralles dels últims dies generin por i preocupació entre els veïns malgrat insistir que es tracta de circumstàncies diferents. En aquesta línia, detalla Badia, les últimes dues baralles han estat provocades arran de les discussions d’una parella que fa unes setmanes que ha arribat al municipi. La parella ocupa un habitatge al número 29 del carrer de la Bauma.

La segona de les baralles protagonitzades pels ocupes, diu Badia, va ser més nombrosa que la primera perquè els implicats van sortir al carrer i els veïns els van voler separar, cosa que va desembocar en un augment de la tensió.

Badia assenyala que tot i considerar que la situació és diferent a la que es va viure l’any passat, s’hi està treballant per trobar una solució. Afirma que els Mossos d’Esquadra estan al cas dels fets i que també s’ha emplaçat a la propietat de l’edifici en qüestió, que en aquest cas és una particular, a què iniciï els tràmits per tal que es pugui desallotjar l’immoble.

D’altra banda, l’alcaldessa detalla que en aquests moments entre els diferents nuclis i urbanitzacions del municipi hi ha una quinzena d’habitatges ocupats. De nou, però, afirma que el moment actual no és com el de fa aproximadament un any, amb diversos conflictes per les ocupacions d’immobles i que no només afectaven Castellbell i el Vilar. De fet, arran d’aquella situació es va crear una comissió al Consell Comarcal del Bages per abordar les ocupacions de caire delinqüencial. Aleshores, un dels pobles de la zona més afectats per aquest tipus d’ocupacions era Sant Vicenç de Castellet.