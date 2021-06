Més de cinc-cents joves van provocar tres nits de caos durant la Festa Major de Sant Joan tot provocant desordres, baralles, danys al mobiliari públic i robatoris a persones i contra immobles en diferents punts del municipi, segons ha denunciat l’ajuntament a través de la seva pàgina web i les xarxes socials. Aquests fets, assegura el consistori en un comunicat que van desbordar la policia local que en una de les nits va rebre més d’un centenar de trucades requerint la seva presència.

Els fets van passar les nits del 23, 24 i 25 de juny quan grups de joves es van concentrar a diferents punts del municipi i feien botellons i provocaven molèsties als veïns i van quedar serveis sense poder ser atesos donada la gran quantitat de requeriments.

Sábado noche desde mi terraza .Más de 500 jóvenes de botellón en el cementerio a las 3 de la mañana. Aviso a la policía local 4 veces y no aparecieron. Esto es el lado oscuro que no se sabe de la fiesta mayor. El cementerio se merece respeto,no a la feria el la plaza del olvido del Torrent del Canigò Posted by Sergio Casado Perez on Sunday, June 27, 2021

Dues detencions per robatoris

Arran dels fets es van detenir dos individus per robatoris amb violència i intimidació. Aquests individus presumptament assaltaven altres joves a punta de navalla i els robaven els diners i els telèfons mòbils. També es van denunciar diverses persones administrativament que van intervenir en baralles tumultuàries en diversos punts de la població, una d’elles amb llançament de cadires d’una terrassa i barres de ferro.

Segons assegura l’ajuntament, els fets es van produir a diferents indrets del municipi i els joves aprofitaven la seva superioritat numèrica vers la policial per llençar-los objectes i també insultar-los, tot també aprofitant-se d’elements com escales i rampes a la zona fira i al cementiri i la zona de l’Escola de Música i l’Espai Jove. Altres van marxar dels bars de l’avinguda del Torrent del Canigó sense pagar.

També es va haver d’auxiliar una unitat del SEM que havia estat requerida i que un grup de joves va envoltar i en va colpejar l’ambulància, posant en perill els tècnics del mateix servei mèdic. La policia va dispersar aquests joves.

A més a més, a l’avinguda Montserrat van rebentar persianes de les portes de sis comerços i van robar i provocar danys en ordinadors de l’escola Ametllers.

Davant d’aquesta situació, la Policia Local assegura que va quedar desbordada i fonts municipals asseguren que no van obtenir els reforços reclamats als Mossos d’Esquadra que van al·legar que també estaven desbordats per requeriments d’altres poblacions de la comarca.

Per la seva banda, el cap de la Policia Local lamenta els fets i anima els ciutadans afectats a denunciar els fets dels quals hagin estat víctimes i així poder treballar i investigant els fets per identificar-ne els autors.

D’altra banda, el cos policial local ha fet diligències informatives per un presumpte delicte de desordres públics i que han estat derivades als Mossos d’Esquadra perquè sospiten que hi ha un patró concret d’un de joves d’altres poblacions que es dediquen a visitar les festes majors dels pobles per cometre actes delictius i vandàlics. La Policia Local de Sant Joan ha fet una trentena d’identificacions.

D’altra banda, l’equip de govern ha fet explícit el seu suport a la tasca que ha portat a terme el cos policial durant la festa major del municipi.