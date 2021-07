La policia local de Manresa va detenir aquest dimecres al matí un veí de Manresa, de 20 anys, amb diversos antecedents, a qui se l'imputa un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa, segons han explicat el mateix cos policial.

Els fets van tenir lloc cap a quarts de deu del matí quan un patrulla atenia un requeriment per vehicles mal estacionats al carrer Guimerà i una persona es va adreçar als agents per informar-los que dos joves estarien intentant sostreure articles en comerços de la zona i que també haurien fet algun intent de robar a una senyora gran. Arran de la descripció facilitada per diversos testimonis, els agents van detenir allà mateix un dels presumptes implicats -qui segons el testimonis hauria intentat arrencar un penjoll del coll a una senyora- i en van identificar el segon, que encara està pendent de detenció.