Els lladres obtenen un botí mitjà de 1.107 euros en els robatoris a domicilis de Manresa, segons detalla l’informe Els robatoris en llars assegurades 2019-2020 elaborat per la patronal asseguradora Unespa.

La suma dels diners i del valor dels objectes sostrets en els robatoris a cases de la capital del Bages és inferior tant a la mitjana catalana, on el botí se situa en 1.642 euros com també de la mitjana de l’estat on en cada robatori, el botí mitjà obtingut pels delinqüents se situa en els 1.333 euros.

L’informe, fet a partir de les dades en robatoris comesos a domicilis assegurats entre l’1 d’agost del 2019 i el 31 de juliol del 2020, detalla xifres dels municipis de més de 75.000 habitants de tot l’estat i amb aquests 1.107 euros, Manresa se situa en la ciutat número 41 amb el botí més elevat.

A nivell estatal, la ciutat on els lladres obtenen un botí més elevat és Pozuelo de Alarcón, a la Comunitat de Madrid, amb 2.602 euros seguit de Marbella, a Andalusia, amb 2.504, i Alcobendas, de nou a la Comunitat de Madrid, amb 2.333. Sant Cugat del Vallès, que figura en el quart lloc d’aquest rànquing estatal, és el municipi català on els lladres obtenen més rendibilitat en els seus robatoris a l’emportar-se 2.258 euros de mitjana en cadascun dels seus delictes. Manresa és la dotzena gran ciutat catalana amb el botí mitjà més elevat.

El 4,75% de la renda familiar

Un altre element que té en compte l’estudi de la patronal asseguradora és l’impacte en la renda familiar que tenen els robatoris. En el cas de Manresa, el botí equival al 4,75% de la renda disponible mitjana de cada família. Mijas, a Màlaga, és el municipi de l’esta ton els robatoris suposen un impacte més elevat en la renta familiar ja que amb un botí mitjà de 2.197 euros, aquest equival a l’11,65% dels ingressos familiars.

A Catalunya, Girona és el municipi on l’impacte és més elevat amb el 7,35% de la renda familiar. El botí mitjà en aquesta ciutat és de 1.908 euros.

L’estudi també detalla que a Manresa hi ha el 26,07% més de possibilitats de ser víctima d’un robatori que al conjunt de l’Estat. La ciutat de tot l’Estat on és més probable de ser objecte d’un robatori a la llar és Girona amb una incidència que se situa en el 158,68% per sobre de la mitjana. Aquesta classificació està encapçalada per municipis catalans ja que Girona està seguida de Sant Cugat, amb el 144,11% més de possibilitats i Barcelona on aquesta xifra és del 86,78% per sobre de la mitjana estatal.

L’estudi no ofereix xifres absolutes del número de robatoris ni a l’Estat espanyol ni per ciutats però si que detalla que l’estacionalitat d’aquests delictes a nivell estatal. En l’anàlisi per mesos, el 2020 es va produir una davallada de robatoris des del març i que es va allargar fins al juliol com a conseqüència del confinament. A l’agost, en canvi, els robatoris a domicilis van repuntar per tornar a baixar al mes de setembre i llavors van tornar a augmentar fins al mes de desembre.

L’informe també detalla els robatoris per dia de la setmana i el dilluns i divendres és quan es produeixen més robatoris, mentre que dissabte i diumenge són els dies que els lladres entren menys a robar a domicilis.