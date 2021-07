Espectacular desplegament dels bombers per un incendi a Sant Esteve Sesrovires. Segons han explicat fonts del cos de Bombers, en aquests moments hi estan treballant 26 mitjans terrestres i cinc d’aeris en una zona on hi ha diversos coberts, algun dels quals ha cremat. Tot i això, cap d’ells és un habitatge. El foc afecta conreus i també una zona de vegetació i és en un proper a zones industrials.

A causa de l'incendi, que ha començat a tocar la B-224, aquesta carretera està tallada en els dos sentits de la marxa. El fum és visible des de molts punts i segons ha informat Protecció Civil el 112 ha rebut 95 trucades per alertar del foc.

Els bombers treballen per evitar que el foc afecti zones habitades, sobretot la cua, i també una hípica, en aquest cas situada prop del cap de l'incendi. També treballen en evitar que el flanc esquerra prengui més força.

També S’han activat tractors per facilitar les tasques d’extinció. Segons les primeres estimacions dels Bombers de la Generalitat, l’incendi tindria un potencial d’unes 100 hectàrees.