Els bombers continuen revisant possibles punts calents en el perímetre de l’incendi que es va originar aquest dijous a primera hora de la tarda a Sant Esteve Sesrovires i que es va donar per controlat al voltant de les 9 del vespre.

Segons han explicat fonts dels bombers, un total de 18 dotacions estan treballant en aquestes tasques.

El foc es va iniciar cap a dos quarts de quatre de la tarda de dijous en un punt molt proper a la carretera B-224 que va estar tallada fins a les vuit del vespre. L’incendi, segons Agents Rurals, va cremar un total de 23,1 hectàrees, de les quals 8,63 són de terreny forestal, 14,16 són agrícoles i les 0,32 restants són de sòl urbà. Tot i això, no hi va haver ferits, encara que quatre persones van haver de ser ateses pel SEM per inhalació de fum.

També es van desallotjar, de forma preventiva, 18 persones d’una masia propera i que van ser allotjades al casal de la Gent Gran de Sant Esteve Sesrovires.