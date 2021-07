El presumpte autor de l’agressió sexual a una menor d’edat a Santpedor durant els dies de la festa major del municipi ja ha estat identificat i també ha declarat sense que fos detingut davant dels Mossos d’Esquadra, segons han explicat fonts del cos policial.

El presumpte autor dels fets és un menor d’edat del qual no han transcendit més dades. A hores d’ara els Mossos d’Esquadra ja han traslladat les diligències del cas a la fiscalia de menors perquè continuï la investigació dels fets, segons van detallar les mateixes fonts.

L’agressió sexual va tenir lloc la nit del 12 al 13 de juny durant la Festa Major de Santpedor. Cap a la mitjanit, l’agressor hauria obligat la víctima, una menor d’edat, a fer-li una fel·lació. Tot i que l’incident va tenir lloc durant els dies de la festa major, els fets es van produir a l’entorn de la plaça del Sindicat, un punt on en aquelles hores no hi havia cap acte festiu programat. La nit del dissabte es va fer un concert a Cal Llovet, un espai relativament apartat del punt on es va produir l’agressió.

Durant diversos dies els investigadors dels Mossos d’Esquadra van recollir declaracions de diferents testimonis que estaven a la zona fins que finalment van poder determinar la presumpta autoria dels fets i l’acusat va declarar en seu policial.

Arran d’aquesta agressió sexual, el diumenge 13 de juny passat a la tarda, unes dues-centes persones es van concentrar a la plaça de l’Església de Santpedor. Allà es va llegir un comunicat de suport a la víctima i de condemna als fets.