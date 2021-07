Un veí de Santa Maria d’Oló ha estat detingut la matinada d’aquest diumenge acusat d’un delicte de conducció temerària per haver estat circulant en direcció contrària per l’eix transversal a l’alçada de Gurb.

Els fets s’han produït al voltant de les 5 de la matinada després que, segons fonts dels Mossos, l’home hagués estat conduint en direcció contrària al llarg d’uns 16 quilòmetres en sentit Girona pels carrils habilitats en sentit Lleida sense que afortunadament hagi envestit cap altre vehicle que circulés per la via. El dispositiu dels Mossos l’ha aconseguit aturar cap al quilòmetre 174, a l’alçada de Gurb, després que l’home ha topat amb el vehicle de la patrulla que precisament l’intentava parar. A resultes del xoc, el conductor a qui han detingut ha estat traslladat a l’Hospital de Vic amb ferides lleus i pendent que se li realitzés la prova d’alcoholèmia o de substàncies estupefaents. Els Mossos estan a l’espera dels resultats per si se li ha d’imputar algun altre delicte.