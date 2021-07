El Jutjat d'Instrucció número 6 de Manresa ha arxivat la denúncia contra Vilà Vila i el Consorci del Bages per la gestió de residus sanitaris generats per la covid-19, segons han informat fonts d'aquest organisme. Segons les mateixes fonts, el jutge no hi veu cap indici de delicte "ja que, tal com defensava l'empresa des d'un inici, els residus abocats a l'abocador de Bufalvent eren residus sanitaris del Grup I i II i, per tant, es podien vessar en aquest dipòsit".

La fiscalia especialitzada en temes de media ambient va acusar el Consorci del Bages i els seus responsables de presumptes delictes contra medi ambient i la salut pública per "irregularitats" durant la gestió, transport i eliminació de residus generats pel coronavirus. Per això, va demanar al jutjat que obrís un procediment contra els acusats, però ara el jutge ho ha descartat.

Fonts de la fiscalia consultades per Regió7 ha explicat que el fiscal està d'acord amb la decisió judicial i descarta presentar-hi un recurs.