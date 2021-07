El nou helicòpter de rescat que incorpora personal mèdic del SEM i que des de l'11 de juny passat es troba permanentment al Pirineu, amb base a la Seu d'Urgell, ja ha dut a terme mig centenar d'actuacions de diversos tipus i en deu d'aquestes ha intervingut un metge. L'aparell, un model BELL429, és un dels que té millors prestacions d'Europa, amb la qual cosa s'ha donat un salt important en termes qualitatius. La previsió és que en dies considerats de risc ordinari operi des de l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell i que en caps de setmana, ponts i períodes de vacances es traslladi a la base de Tírvia. Així, a la base pallaresa es mantindrà el servei que es venia prestant fins ara, amb la novetat que per la resta de l'any s'afegeix la cobertura proporcionada des de l'aeroport.

El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort, ha explicat que amb el nou helicòpter de rescat medicalitzat es dona un servei de 365 dies a l'any a l'Alt Pirineu i Aran, quan abans era d'uns 200. Així, ha destacat la "major capacitat de resposta" que es dona al territori amb un equip format per dos especialistes del grup GRAE i una metgessa del SEM. Per la seva banda, el cap del Cos de Bombers, l'inspector David Borrell, ha comentat que els dies de més risc hi haurà tres helicòpters a Catalunya, el basat al Pirineu entre l'aeroport de la Seu i Tírvia, el de Sabadell i un darrer a Olot.

Mentre, l'adjunt del SEM de serveis especialitzats i extraordinaris, Chus Cabañas, ha dit que el facultatiu que puja a l'helicòpter té coneixement de tècniques de rescat de muntanya i també d'específics per atendre persones accidentades que requereixen d'una atenció immediata al lloc dels fets. Aquest model d'emergències es va implantar l'any passat a la base de l'aeroport de Sabadell i, des d'aquell moment, s'han dut a terme 600 serveis amb la participació d'un metge. En aquest sentit, Cabañas ha assegurat que en molts casos la seva presència ha estat decisiva a l'hora de salvar la vida a aquests pacients.