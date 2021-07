Els Bombers de la Generalitat van rescatar, aquesta nit de dilluns passada, un home de 35 anys que es va fer una ferida al turmell mentre era a la zona del refugi de Sant Benet, al terme de Monistrol de Montserrat.

L'avís el van rebre poc abans de les 9 del vespre i uns minuts després l'equip dels GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials dels Bombers) va localitzar el ferit. L'home, de parla anglesa, no es podia moure, possiblement per una fractura o luxació al turmell, i com que ja era fosc i l'helicòpter de rescat no podia volar, va haver de ser traslladat en llitera.

A les 10 de la nit es va reunir el personal necessari per poder moure el ferit i va ser evacuat per terra fins al Monestir de Montserrat, on esperava l'ambulància. D'allà, el SEM el va dur fins a l'hospital de Martorell per avaluar el grau de la lesió.