Un femer de Bassella es va incendiar aquest dimarts al vespre. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, l’avís es va produir a les 20:52h d’aquest dimarts i poc més de mitja hora després l’incendi ja estava gairebé extingit. Tot i això, es va segellar el femer, d’uns 500 metres quadrats, per evitar que el foc afectés una granja del costat i aquest dimecres al matí també s’han desplaçat al lloc per assegurar que no quedava cap punt calent.