Dos grups amb pals i ganivets es van enfrontar la nit de dilluns a dimarts al carrer Guimerà de Manresa, a l'alçada de la cantonada amb el carrer Carrió. En un vídeo que està circulant per les xarxes socials es pot veure com alguns individus mantenen una discussió amb amenaces mostrant el pals i els ganivets, tot i que en el vídeo no s'aprecia que arribin a agredir-se.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que van rebre un avís a les 2.21h de la matinada de dimarts arran d'un requeriment de la Policia Local però que quan van arribar al lloc no hi havia cap baralla ni cap ferit entre els tres individus que hi van trobar. Tampoc tenen constància de cap denúncia per aquests fets.