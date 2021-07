Les nou víctimes mortals que hi ha hagut a les comarques de l’àmbit de Regió7 des de principi d’aquest any s’han produït en vuit accidents en trams de carretera en els quals no hi ha cap separació física entre els dos sentits de la marxa. A més, es dona la circumstància que durant el juny hi ha hagut sis víctimes mortals, el doble de les del període que va entre l’1 de gener i el 31 de maig.

El coordinador de mobilitat i seguretat viària del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatje, atribueix part de l’increment al fet que «els primers mesos del 2021 van ser de baixa mobilitat» i que amb el final de les restriccions de la covid, ara, «la gent s’està acostumant a moure’s a nivells de prepadèmia» en el marc d’una tendència generalitzada a nivell català. Per a Llatje aquest increment de desplaçaments és tant per motius d’oci com també per un augment de l’activitat econòmica i laboral i destaca que en dos dels cinc accidents mortals del juny hi havia implicades furgonetes.

Lligat també amb la recuperació de la mobilitat, Llatje posa de manifest que en la sèrie històrica, des del 2010, les comarques de difusió de Regió7, a final de juny, la xifra de víctimes era més elevada. Així, el 2019, l’últim any comparable per l’efecte covid, n’hi havia hagut 13 i el 2010 se n’havien produït 16.

S’ha de tenir en compte, però, que el 2010, dues de les carreteres amb més sinistralitat de la Catalunya Central eren la C-25 i la C-55. A la primera, la gravetat dels accidents es va reduir notablement quan es va desdoblar, el 2013, i a la segona quan al llarg d’aquesta última dècada s’hi han col·locat barreres que separen els dos sentits de la marxa en diferents trams. De fet, enguany, en aquesta última carretera només hi ha hagut una víctima mortal, el passat 2 d’abril, en un xoc a l’alçada de Sant Joan de Vilatorrada on no hi ha separació. Tampoc hi ha segregació entre carrils en els dos punts de la C-14 a l’Alt Urgell on s’han produït tres morts en dos accidents, un el 19 de juny i l’altre el 20 d’abril. Llatje reconeix que es tracta d’una carretera «perillosa en tot el seu traçat», no només a la zona de l’Alt Urgell.

La resta de xocs frontals a les carreteres de les comarques interiors van ser el passat 30 de juny a la C-16, a l’interior del Túnel del Cadí on un turisme va impactar contra un camió; a la C-15 a la Pobla de Claramunt el 25 de juny on va morir la conductora d’una furgoneta i el 4 de febrer, a la B-231 als Hostalets de Pierola on un motorista va morir en un impacte contra un turisme. En un altre dels accidents, el 4 de juny, una mossa d’esquadra moria en un xoc frontal contra un altre vehicle a la BV-1201 a Abrera, però Llatjé diferenciava aquest cas dels altres ja que el conductor de l’altre vehicle implicat en el sinistre va donar positiu per consum de drogues i alcohol. El 13 de juny també es va produir un accident en un tram sense separació dels sentits. Va ser a la C-59 on un motorista va col·lisionar contra un porc senglar. Com a conseqüència del xoc va sortir disparat per acabar impactant contra una furgoneta que circulava en direcció contrària.

Llatje posa de manifest que per acabar amb els accidents frontals «la mesura la sap tothom que és agafar i posar una separació entre els dos sentits». En aquesta línia destaca el descens dels accidents a l’Eix Transversal des que es va desdoblar i també per la separació de carrils en part de la C-55. Assegura que la instal·lació de barreres de formigó en aquesta carretera ha donat «resultats molt bons» però remarca que hi ha vies on no és possible instal·lar una mitjana per separar els dos sentits. En aquests punts, detalla Llatje, que una de les solucions és la «persecució dels avançaments incorrectes».