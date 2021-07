Els Agents Rurals han engegat una campanya que es va presentar ahir a Saldes per conscienciar a la població que han de portar els gossos lligats quan vagin a passejar en zones de muntanya on hi ha ramaderia extensiva. L’increment en els darrers anys de la gent que va al medi natural ha provocat que s’hagin augmentat considerablement els atacs de gossos als ramats i això, en paraules de ramaders afectats, pot suposar la seva «ruïna». Per part dels Agents Rurals, Gabriel Lampreave alertava en la presentació de la campanya que tots els gossos tenen l’instint de perseguir el ramat i, per això és molt important que els tinguin controlats en tot moment. En el marc d’aquesta iniciativa ja s’estan col·locant cartells en zones de pastures on es demana que es porti el gos lligat i que es respecti la distància amb el bestiar.

Lampreave, posa de relleu que tots els gossos, siguin petits o grans, «tenen l’instint de perseguir un ramat» i «això no li pots reprimir a un animal». De fet, explica que els mateixos propietaris no són conscients que el seu gos tindrà aquest comportament a zones rurals, ja que «el seu ambient habitual és l’àmbit urbà».