L’episodi de calor que es preveu que comenci dissabte a Catalunya i s’allargui fins dilluns, ha portat el Govern a demanar màxima precaució per l’alt risc d’incendi que hi ha tant a la Catalunya Central com al conjunt del país. Per aquest motiu, la Generalitat ha decidit posar en prealerta a partir d’aquest dissabte al matí el pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya, l’Infocat.

El president del Secretariat de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal XavierJovés, detalla que l’estat dels boscos «és preocupant» i insisteix en la necessitat de «molta precaució si se surt al bosc». De la Catalunya Central remarca que el risc és elevat a totes les comarques, però en especial al Bages, l’Anoia i l’Osona. Afegeix que la previsió és que a les comarques interiors, la humitat baixi per sota del 30% i que no es recuperi durant la nit.

Davant aquesta situació, Protecció Civil fa una crida a la col·laboració i compromís de tothom per evitar situacions de risc en l’entorn forestal i, especialment, evitar llençar qualsevol burilla des d’un vehicle, encara que sembli apagada. Cal reforçar la prevenció i evitar qualsevol situació de risc i trucar al 112 en cas de veure una columna de fum.

La directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, ha presidit aquest divendres la reunió del comitè tècnic de l’Infocat, en la qual hi han participat representants del Servei Meteorològic de Catalunya, Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Servei de Prevenció d’Incendis, Agents Rurals, Secretariat d’ADF de Catalunya, SEM, Mossos d’Esquadra, Telèfon d’Emergències 112, Servei Català de Trànsit, Creu Roja i Diputació de Barcelona.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat que les previsions indiquen que es podrà superar la temperatura màxima extrema a les hores centrals del dia durant el cap de setmana. Aquest dissabte a les comarques del quadrant nord-est i diumenge es podria superar a les comarques del Pirineu Occidental. L’episodi es preveu que finalitzi dimarts amb l’entrada d’un front que escombrarà la massa càlida. Segons el Meteocat, no s’espera que s’arribin a superar rècords, però aquest cap de setmana es pot arribar a valors de fins a 38 graus a Ponent i de 32 al litoral. Dilluns la tendència ja serà a baixar. A més, els tres dies i a les hores centrals, la marinada podrà afectar tot Catalunya amb ràfegues d’entre 20 i 30 km/h.

Reforç de bombers

D’acord amb les previsions d’alt risc d’incendi forestal pràcticament a tot el territori, els Bombers de la Generalitat activaran un dispositiu de reforç preventiu. S’incrementarà el dispositiu habitual a parcs de Bombers professionals i s’obriran els parcs de bombers voluntaris de les regions d’emergències en què el risc és més elevat. També es reforçaran els comandaments d’àmbit regional, s’assegurarà l’operativitat de les Unitats de Comandament dels Bombers de la Generalitat i es reforçarà la Unitat del GROS (Grup de Suport Operatiu).

A més, totes les unitats del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) estaran activades i es garantirà l’operativitat de les bases EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal). D’altra banda, es reforçaran les sales de control de totes les regions d’emergències, així com de la sala central dels Bombers, amb tècnics especialistes operadors de control (TEOC). Aquest dispositiu preventiu de reforç es revisarà i s’adaptarà diàriament mentre duri l’episodi de risc.

Per la seva banda, el cos d’Agents Rurals reforçarà la vigilància i dispositius de prevenció d’incendis forestals sobretot a l’àrea regional de Barcelona i de Girona. També es duplicarà la vigilància des de l’aire amb l’activació d’un segon helicòpter del cos.