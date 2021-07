Aquest dimarts es prohibirà l'accés al Parc Natural de Montserrat davant l'elevat risc d'incendi. Els cossos d'Agents Rurals i dels Mossos d'Esquadra faran controls als principals accessos al Parc Natural: Vinya Nova, Can Maçana, La Salut, Santa Cecília i l'aparcament del Bruc. Tampoc funcionarà el funicular de Sant Joan.

Per contra, sí que es podrà accedir al Monestir per carretera, aeri i cremallera, ja que l'accés al santuari funcionarà amb normalitat. Des d'aquí, però, no es podrà accedir ni a les Escales dels Pobres, ni als camins de Sant Miquel i la Santa Cova, que també estaran tancats.

Més enllà de Montserrat, a nivell català també es tancaran els accessos a altres parcs naturals on hi ha un elevat risc d’incendi. Es tracta del Cap de Creu, l’espai natural Protegit del Montmell-Marmellar i al Paratge Natural d’Ineterès Nacional de l’Albera.

Activat el Pla Alfa en nivell 3 a 60 municipis

A partir d’aquest dimarts, davant l’increment del risc d’incendi forestal amb l’entrada de vent i les humitats relatives baixes a conseqüència de les altes temperatures dels últims dies, demà dia 13 de juliol s’activarà el nivell 3 del Pla Alfa en 60 municipis de 8 comarques: 20 municipis de l’Alt Empordà, 9 de l’Anoia, 7 de l’Alt Penedès, 7 del Vallès Occidental, 6 del Bages, 6 del Baix Llobregat, 3 del Baix Penedès i 2 municipis de l’Alt Camp.