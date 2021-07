Escorcoll a Sant Fruitós de Bages en en el marc d’una operació contra el tràfic de drogues que han realitzat conjuntament els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional. En el marc d’aquesta operació també s’han fet 41 entrades i escorcolls a diferents immobles de les demarcacions de Barcelona i Tarragona i en total hi ha 71 persones detingudes. Ara per ara, no ha transcendit si a Sant Fruitós de Bages s’ha practicat cap detenció.

En l'operatiu hi han participat 500 efectius dels dos cossos policials. La investigació, que està sota secret d'actuacions, continua oberta.

Segons han informat fonts dels Mossos, la majoria de les 41 entrades s'han fet a la demarcació de Tarragona. Entre aquestes, se n'han efectuat a Constantí, Salou, Cambrils, Tarragona, Reus, Vila-seca, Mont-roig del Camp, Montblanc i Riudoms, entre altres. A de la demarcació de Barcelona, a part de l’entrada a Sant Fruitós, també se n’han fet a Polinyà.