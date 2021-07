Un incendi provocat per un llamp va afectar ahir uns 5.600 metres quadrats de vegetació al terme municipal de Navès. Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc es va originar de matinada, cap a tres quarts de sis del matí, i es va donar per controlat cap a les 10. Les flames, al llarg d’aquestes hores van cremar amb poca intensitat i un cop es va donar el foc per controlat, els Bombers hi van continuar treballant per remullar el terreny.