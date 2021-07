Els Bombers de la Generalitat treballen des de prop d'un quart de cinc de la tarda en un incendi de vegetació a Castellví de Rosanes. En un principi, el cos d'emergències ha enviat a l'indret 13 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, encara que la xifra s’ha ampliat i a hores d’ara hi treballen 24 mitjans terrestres i nou d’aeris. Fonts dels Bombers han explicat que l'estratègia que se segueix amb aquest foc és un atac contundent al principi per intentar estabilitzar-lo el més aviat possible.

El foc s’ha originat al final del carrer Tarragona de Castellví, a la zona de Can Sunyer, i s’ha estès, empès pel vent de ponent, dalt de la muntanya, que és on crema en aquests moments. Des de la carena, el foc ha començat a generar diversos focus secundaris, alguns dels quals han anat més enllà de l’autopista AP-7.

Protecció Civil ha informat que els Bombers han demanat el confinament de les urbanitzacions Can Sunyer del Palau i Valldaina, i recomana als afectats tancar portes i finestres. Per la seva banda, els Mossos han tallat els accessos i han desallotjat diversos domicilis propers, i recomanen no apropar-se a la zona. En concret, s'han evacuat 3 cases aïllades de la zona, tots els números compresos de l’1 al 50 del carrer Tarragona i diverses finques del carrer Girona de Castellví de Rosanes.

Segons els Agents Rurals, fins ara el foc ha cremat unes 20 hectàrees