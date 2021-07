L’incendi forestal més important del 2021, que s’ha iniciat a les 16.12 hores d’aquest dimarts a la serra de l’Ataix, al terme municipal de Castellví de Rosanes i Martorell (Baix Llobregat), ja ha consumit 186 hectàrees, segons els últims càlculs dels Agents Rurals. Pràcticament totes, 184, corresponen a zona forestal. La majoria, a més, estan en el terme municipal de Martorell, en concret 136. La hipòtesi amb la qual treballen els Agents Rurals i que investiguen els Mossos d’Esquadra és que hauria començat a causa de la negligència d’un home de la urbanització de Can Sunyer, a la localitat de Castellví. El sospitós estaria duent a terme tasques que comportaven risc d’incendi massa a prop de la massa forestal.

Els Bombers calculen que a hores d'ara hi ha un 80% del perímetre estabilitzat i asseguren que encara hi ha tres focus actius. Calculen que a les dotze del migdia entrarà el vent de marinada i, per això, es proposen "aconseguir el màxim de confinament del perímetre abans del migdia", segons ha explicat Ricard Exposito, cap d'intervenció de l'incendi. Amb tot, no preveuen donar l'incendi per estabilitzat abans de les sis de la tarda. Els avis d'una residència de Martorell que van ser desallotjats podran tornar avui a les instal·lacions.

Un total de 286 dotacions dels Bombers, 6 mitjans aeris i 3 helicòpters treballen en les tasques d'extinció de l'incendi de Castellví i Martorell, que ja afecta un perímetre de 225 hectàrees, tot i que no totes estarien cremades. El cap d'intervenció dels Bombers, Ricard Exposito, ha detallat aquest matí en una atenció als mitjans que ja tenen el 80% del perímetre estabilitzat, però alerta que l'incendi "encara està actiu" i hi ha tres punts que són especialment preocupants i on el foc "es propaga lliurement".

El principal objectiu dels Bombers és poder estabilitzar el màxim del 20% restant abans del migdia, ja que la previsió és que a les dotze entri el vent de marinada i podria complicar les tasques d'extinció. "El pitjor període del dia serà entre les dotze i les sis de la tarda, ja que la radiació solar i l'entrada del vent de marinada ens pot complicar el número de reproduccions", detalla Exposito, que deixa clar que "abans de les sis de la tarda no està previst que donem l'incendi per estabilitzat". De fet, precisament aquest canvi de vent sobtat va ser el que va complicar ahir les tasques d'extinció.

Pel que fa als veïns desallotjats, la vintena d'avis d'una residència de Martorell que han passat la nit en pisos per a discapacitats del mateix municipi ja podran tornar al centre al llarg del dia. Així ho ha explicat el batlle de Martorell, Xavier Fonollosa, que ha dit que per sobre del nucli de Martorell ja no hi ha cap focus actiu i, per tant, s'ha reduït el perill. La resta de desallotjats, un total de 52 veïns de Castellví, encara no saben quan podran tornar a casa. A la una del migdia s'ha convocat els veïns afectats per actualitzar-los la situació.

L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha explicat que tots els desallotjats s'han reubicat en dos hotels del mateix municipi i un altre a Sant Esteve Sesrovires: "Per tant, estan bé i amb un grau de confortabilitat important". Llorca també ha celebrat que, fins ara, no s'han hagut de lamentar danys personals ni materials i ha explicat que s'han hagut de traslladar set malalts de covid.

Per la seva banda, l'alcalde de Castellví de Rosanes, Adrià Camino, ha dit que allò que més els preocupa ara mateix és el foc que hi ha a prop de la urbanització El Taió. Segons ha relatat, "aquesta nit els Bombers han fet una tasca molt important de contingència, però encara no està controlat i hi ha petits focs".

Finalment, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, s'ha mostrat consternat per l'afectació que ha tingut l'incendi al seu terme municipal: "L'únic patrimoni natural que teníem ha quedat devastat". El batlle ha lamentat que "teníem un entorn natural fantàstic que ha quedat totalment cremat" i, per això, ha avançat que a partir d'aquest dimecres ja començaran a treballar amb un pla de reforestació de l'entorn natural. En aquest sentit, ha explicat que demanaran ajudes a les diferents administracions, però també "al conjunt de la ciutadania perquè puguin contribuir com a voluntaris a refer la massa forestal".