Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa (Bages) han detingut aquesta matinada quatre homes, d'entre 20 i 31 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Manresa i del Pont de Vilomara i Rocafort, com a presumptes autors d'un robatori amb força. Aquest dijous a la matinada, pels volts de dos quarts d'una, s'ha rebut l'avís per l'activació d'una alarma de robatori en una empresa del polígon industrial de Castellgalí (Bages).

Ràpidament, els mossos s'han adreçat a la zona i just a tres-cents metres de l'empresa, pel camí Raval de Boada, han localitzat un vehicle que circulava en sentit contrari.

Els agents l'han aturat i han identificat els quatre ocupants, tots ells vestits amb roba fosca. Durant l'escorcoll, en el maleter, han localitzat una bateria de grans dimensions, una politja metàl·lica i eines susceptibles d'utilitzar per cometre robatoris.

Seguidament, han fet comprovacions a l'empresa i han localitzat la porta d'accés forçada. Per altra banda, el propietari ha reconegut com a seus els objectes recuperats.Davant d'això, els agents han detingut els quatre ocupants com a presumptes autors d'un robatori amb força.Els detinguts passaran durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.