L’empresari manresà Antonio Muñoz, responsable del grup immobiliari Sòlnou, va resultar ferit de molta gravetat en un accident d’avioneta dissabte passat a l’Aragó, a la zona de la Ribargorça. Arran de l’accident, Muñoz, de 64 anys, va ser traslladat amb cremades al 40% del cos a l’Hospital Miguel Servet de Saragossa, on ahir al migdia seguia ingressat a la unitat de cures intensives (UCI).

Muñoz viatjava acompanyat d’un altre tripulant de 53 anys que també va resultar ferit i que en el seu cas va ser traslladat fins a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

L’accident es va produir dissabte passat cap a dos quarts de 12 del migdia quan l’aeronau sobrevolava la zona del coll de Fadas, al municipi de Bisaürri, entre Castilló de Sos, d’on havia sortit l’aeronau, i les Paüls, a la província d’Osca. L’avioneta havia arribat al camp de vol de Castilló de Sos al voltant de les 9 del matí i unes dues hores després, cap a les 11, va sortir en direcció a Manresa.

Segons la Guàrdia Civil, van ser els mateixos tripulants els que van avisar els serveis d’emergències que havien de fer un aterratge d’emergència en una zona de difícil accés, on també es va originar un incendi.

Els dos accidentats van haver de ser rescatats amb helicòpter per especialistes del Grup de Rescat Especial d’Intervenció en Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil.

En aquests moments hi ha oberta una investigació per tal de poder aclarir quines van ser les causes que van provocar l’accident de l’aeronau.