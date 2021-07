Els treballs de manteniment d’una tanca perimetral que s’estaven fent amb una serra radial i un equip de soldadura són la presumpta causa de l’incendi que dimarts es va originar a Castellví de Rosanes i es va escampar cap a Martorell, segons els Agents Rurals. També en van identificar el presumpte autor.

Segons va explicar el cap dels Agents Rurals a l’àrea de Barcelona, Jaume Bosch, «s’ha determinat l’àrea d’inici en un habitatge al límit de la urbanització de Valldaina. Hi hem trobat elements que indiquen que l’incendi s’ha originat per causes humanes. Un ciutadà estava fent servir una radial i un aparell de soldadura, i les guspires van iniciar l’incendi forestal. Aquesta tasca, amb les condicions de risc alt en què estem, no es poden fer sense autorització administrativa. En principi, no ens consta que la tingués i estaríem davant una negligència greu».

Ahir, quan faltaven cinc minuts per tres quarts de deu del vespre, els Bombers van donar per estabilitzat l’incendi després que durant la tarda es concentressin a poder controlar dos punts, un dels quals era especialment conflictiu perquè es trobava a prop d’un barranc i una represa hauria pogut obrir-se cap a una massa forestal més gran. L’altra zona on ahir a la tarda es van concentrar esforços va ser un punt entre la B-23 i el peatge de Martorell, on una represa va cremar 6000 metres quadrats, però amb el suport d’un parell d’avions de vigilància i atac, els bombers el van controlar en 20 minuts.

A última hora del vespre, un total de 84 mitjans terrestres dels Bombers i sis d’aeris estaven treballant a la zona juntament amb Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, policies locals i consistoris del territori afectat, SEM, Guàrdia Civil i ADF.

La superfície afectada per les flames era de 195,7 hectàrees, de les quals 138,62 són al terme de Martorell i la resta a Castellví de Rosanes. Tot i l’extensió cremada, el foc no havia causat afectacions greus als edificis que estan ubicats a la zona afectada per l’incendi. Els Bombers de la Generalitat celebraven també que ningú de la població ni del dispositiu d’extinció hagi resultat ferit. Pel que fa a les 52 persones desallotjades per la proximitat de les flames als seus habitatges i que van passar la nit de dimarts en dos hotels de Sant Andreu de la Barca i en un altre de Sant Esteve Sesrovires, ahir al vespre ja van poder tornar a les seves residències, després que a la tarda també ho haguessin pogut fer els interns de la residència geriàtrica evacuada també dimarts a Martorell.