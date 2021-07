Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit a les 21.15 hores d'aquest dissabte l'incendi que dimarts es va declarar entre Castellví de Rosanes i Martorell, al Baix Llobregat, i que ha cremat unes 200 hectàrees. El foc va obligar a desallotjar un centenar de persones de casa seva i preocupava perquè afectava una comarca densament poblada. Després de considerar-lo controlat dijous, els Bombers l'han donat per extingit aquest dissabte després de fer una darrera revisió pel perímetre per tal de descartar punts calents.