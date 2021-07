Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir dijous tres homes, de 20, 22 i 33 anys, de nacionalitat albanesa i amb domicili desconegut, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Dijous, pels volts de la una del migdia, el vigilant municipal del Pont de Vilomara va informar que hi havia un incendi en una nau industrial de la població. Mentre una dotació dels Bombers estava accedint a la nau per apagar el foc, una patrulla policial va veure tres persones que intentaven sortir per una finestra del primer pis. Ràpidament, els serveis d’emergència els van ajudar a sortir de la nau i portar-los en un lloc segur.

Al lloc dels fets també s’hi va traslladar una patrulla del Cos Nacional de Policia i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), per si hi havia ferits. Un cop els Bombers van extingir les flames i no hi havia caps perill, els Mossos d’Esquadra van accedir a l’interior de la nau on van localitzar una plantació d’interior de marihuana.

Després de ser atesos pels serveis d’emergències, les tres persones que havien intentat fugir per la finestra van quedar detingudes per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública i també se’ls va denunciar per defraudació de fluid elèctric, ja que havien manipulat el subministrament elèctric perquè funcionessin les instal·lacions.

Durant la tarda de dijous la policia va realitzar una entrada i perquisició a la nau on es van trobar diverses estances amb 879 plantes de marihuana.

A més, hi havia una complexa instal·lació amb transformadors, focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu d’interior de marihuana. Els detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.