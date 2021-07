Els Mossos d’Esquadra han detingut el presumpte autor de l’incendi forestal de Castellví de Rosanes, que es va originar dimarts de la setmana passada. L’home està acusat d’un delicte d’incendi en grau de negligència greu. La previsió, segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, és que demà, l’home passi a disposició judicial, als jutjats de Martorell.

Segons la investigació dels Agents Rurals, el detingut estava fent uns treballs de reparació d’una tanca perimetral amb una radial i un equip de soldadura, les espurnes dels quals haurien originat l’incendi.

Per fer treballs que suposen risc d'incendi a menys de 500 metres d'entorns forestals, cal demanar autorització per poder-los fer entre el 15 de març i el 15 d'octubre. A més, dimarts passat, a Castellví hi havia activat el pla Alfa en nivell 2, i totes autoritzacions per aquests treballs havien quedat suspeses.

El foc es va donar per extingit dissabte al vespre i va cremar unes 200 hectàrees de Castellví de Rosanes i Martorell.

Es va sospitar d'una línia elèctrica

D'altra banda, al llarg de la investigació, els agents rurals també van treballar la possibilitat que el foc s’hagués pogut produir a partir d’una línia elèctrica que transcorre la zona. La Unitat RPAS del Grup de Suport Aeri del Agents Rurals va comprovar mitjançant drons i càmeres tèrmiques el recorregut de la línia, fet que va descartar aquesta hipòtesi al no apreciar-se cap anomalia.