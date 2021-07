Un grup format per una vintena d’okupes instal·lat a la casa del xamfrà entre els carrers Alcalde Armengou i Balsareny de Manresa està generant por i malestar entre els veïns que viuen en immobles propers.

Mitja dotzena de veïns de la zona que volen mantenir-se en l’anonimat pel temor a possibles represàlies per part dels okupes expliquen que la casa està ocupada des de fa diversos mesos però que els problemes van començar fa unes tres setmanes, per la revetlla de Sant Joan. Asseguren que des de llavors, gairebé cada dia, a partir del vespre comencen els problemes, que s’allarguen tota la nit.

Per una banda, segons asseguren els veïns, els okupes surten en diversos grups, formats per sis o set persones, que a vegades van amb pals i ganivets i que han protagonitzat baralles amb altres individus. També responsabilitzen els okupes d’haver trencat els vidres de cotxes de la zona. A més, una veïna explica que de matinada van intentar entrar-li a casa i també en responsabilitza aquests okupes. Arran d’això, diu: «la porta va quedar destrossada i no es podia obrir. El meu fill, que va arribar de matinada, va haver d’anar a dormir a un altre lloc». Afegeixen que aquesta no és l’única casa a la qual han intentat entrar. En un immoble els van sorprendre quan estaven intentant entrar-hi tot trencant una barana. També afirmen que un veí «està molt espantat perquè el van amenaçar amb un ganivet». Altres vegades, les molèsties han vingut perquè han fet festes amb la música molt alta al jardí de la casa ocupada.

«fa dies que gairebé no dormim i si sentim qualsevol soroll ja ens posem alerta: la situació és angoixant»

Arran d’aquesta situació i el temor que els puguin entrar a casa seva en qualsevol moment, expliquen que «fa dies que gairebé no dormim i si sentim qualsevol soroll ja ens posem alerta: la situació és angoixant». Un d’aquests veïns explica que en el seu cas, per fer front a la situació i sentir-se més segur, ha decidit instal·lar càmeres de seguretat i sensors de moviment com a mesura preventiva.

Davant d’aquestes situacions, expliquen que ja han perdut el compte dels cops que han avisat la policia. Quan els agents hi van, diuen, la situació es calma, però quan les patrulles han marxat el soroll i la resta de problemes reapareixen.

Fonts municipals consultades per Regió7 asseguren que tant l’Ajuntament com la Policia Local estan al cas d’aquesta ocupació i són conscients que genera preocupació. Detallen que s’està en contacte permanent amb els Mossos d’Esquadra, amb qui s’han fet diverses reunions per abordar les ocupacions conflictives. També afirmen que «s’hi està treballant amb totes les eines disponibles». Tot i això, puntualitzen que les ocupacions conflictives són «una problemàtica de país que cal poder encarar amb mesures integrals i transversals i amb més recursos».

Per part dels Mossos d’Esquadra, han detallat que tenen identificades les persones que ocupen aquest immoble i que van al lloc quan són requerits. Tot i això, recorden que sense disposar d’una ordre judicial no poden desallotjar l’immoble i que, per tal que aquesta ordre arribi, cal que la propietat de l’edifici denunciï l’ocupació.

Molèsties per la música d’una okupa al carrer Pare Algué Al carrer Pare Algué de Manres,a la presència d’okupues ha generat malestar entre veïns. Una veïna, Maria Ruiz, explica que ha rebut dues amenaces de mort –està pendent d’una resolució judicial pel cas– després de discutir amb l’okupa a qui acusa de tenir la música amb molt volum. Assegura que «fa un mes i mig que no puc dormir perquè cada dia, cap a les 10 de la nit, posa la música i ja no para fins l’endemà».