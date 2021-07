Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Local i agents del Cos Nacional, van realitzar un dispositiu de seguretat ciutadana per prevenir furts i robatoris a la ciutat, en el qual es van realitzar 118 identificacions, entre les quals hi va haver 6 persones detingudes.

El dispositiu es va dur a terme entre el 12 i el 16 de juliol, de les set de la tarda a les tres del matí. L'objectiu era prevenir i garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic i, en cas de produir-se algun delicte, denunciar o detenir els presumptes autors. De les sis persones detingues, una per temptativa de robatori amb violència, una per requeriment judicial amb ordre d'ingrés a presó, tres per un delicte contra la salut pública i una per un delicte d'estrangeria.

D'altra banda, es van aixecar 18 denúncies administratives per consum o tinença de drogues, i tinença d'armes. També es van posar 8 denúncies per conductes incíviques i consum d'alcohol. A més, es van identificar quatre vehicles, dels que dos dels conductors van quedar denunciats per consum de drogues. Durant les setmanes vinents es continuarà fent prevenció de robatoris i furts per part de tots els cossos policials.