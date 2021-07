El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el presumpte autor de l’incendi forestal de Castellví de Rosanes i Martorell. L’home, que va ser detingut ahir pels Mossos d’Esquadra, ha declarat avui davant del jutjat d’instrucció 1 de Martorell. El jutge ha decretat llibertat provisional per l’home, veí de Castellví de Rosanes, amb l’obligació de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerit.

La causa es manté obert per un delicte per imprudència.

L’incendi forestal es va originar dimarts de la setmana passada, el 13 de juliol, arran d’uns treballs de reparació d’una tanca que presumptament estava portant a terme el detingut, segons el cos d’Agents Rurals. Els Agents Rurals van iniciar una investigació i a partir de les declaracions de diversos testimonis van poder acotar el punt on s’havia iniciat el foc. Allà hi van trobar restes de les feines de soldadura, en concret unes varetes de soldar.

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, per fer treballs mecànics com aquest que comporten risc d’incendi, cal demanar autorització i es dona la circumstància que dimarts de la setmana passada, a Castellví hi havia activat el pla Alfa en nivell 2, amb el qual aquestes llicències queden suspeses.

L’incendi, que es va iniciar dimarts, es va donar per extingit dissabte després de cremar unes 200 hectàrees. Tot i que es va iniciar al terme Castellví de Rosanes, la principal afectació va ser al terme de Martorell.