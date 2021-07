Un home ha hagut de ser rescatat de l’interior d’un pou a Piera on estava pintant, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L’home havia baixat al pou que estava sec, a uns quatre metres de profunditat, i l’estava pintant. Al fer aquestes tasques, s’ha marejat i no podia sortir per si sol, motiu pel qual ha requerit l’ajuda dels bombers. Un cop evacuat de l’interior del pou, ha estat traslladat a un centre sanitari perquè li fessin un revisió.