Un grup format per vuit menor i quatre adults que estaven de campament a Montellà i Martinet van ser evacuats pels bombers amb vehicles per via terrestre a causa de la forta tempesta que va caure a la zona. Els infants van ser evacuats entre les 8 i les 9 del vespre, quan estaven de campaments a la zona d’Estana i van ser traslladats al restaurant Cal Basté. A més, un dels membres del grup va ser traslladat fins a un centre sanitari perquè es va lesionar un braç.