Una dona que s’ha lesionat ha estat evacuada amb helicòpter a les Valls de Valira. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, han rebut l’avís a les 12:31h d’aquest dimecres i han activat l’helicòpter dels GRAE i amb el metge per evacuar la dona del punt on es trobava. La dona tenia una lesió amb turmell i ha estat evacuada amb l’helicòpter fins a la parc de la Seu on el SEM s’ha fet càrrec d’ella.