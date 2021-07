La Generalitat ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi (perill molt alt) i en conseqüència es tanquen els accessos del Parc Natural de Montserrat a partir d'aquest dijous. A causa de les altes temperatures que s'esperen també hi ha avís per altes probabilitats de foc a diversos municipis de la comarca del Bages, com són: Artés, Avinyó, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, el Pont de Vilomara i Rocafort, Marganell, Monistrol de Montserrat, Mura, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Talamanca.

⚠️ Previsió del Pla Alfa per demà dia 22 de juliol.



🔥 Degut a l'incrment de risc d'incendi forestal, demà s'activarà el tancament d'accessos a:

📍 Baronia de Rialp

📍 Montserrat @PNMontserrat

📍 Masís de Cadiretes

📍 Les Gavarres



Les entrades del Parc Natural de Montserrat estaran vigilades per Agents Rurals i Mossos d'Esquadra. També queden suspeses totes les autoritzacions per activitats amb risc d'incendi forestal.

Altres zones

En altres punts de la Catalunya Central com l'Anoia també s'ha activat el Pla Alfa de nivell 3 per l'alt risc d'incendi: Cabrera d'Anoia, Capellades, Carme, Castellolí, el Bruc, els Hostalets de Pierola, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Masquefa, Piera i Vallbona d'Anoia. A tota la comarca del Moianès s'ha activat el Pla Alfa de nivell 2 (perill alt d'incendi), excepte a Calders i Monistrol de Calders que tenen el nivell més alt.

Aquest episodi de calor extrema és previst que duri fins aquest dissabte a la nit.