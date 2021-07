La desconnexió d’una línia elèctrica quan passaven cinc minuts de les cinc de la tarda ha deixat 1.690 abonats de la zona sud de Manresa sense subministrament elèctric. Fonts d’Endesa han explicat que la xifra d’afectats fluctua, ja que poc després la xifra s’havia reduït a 217 i més tard, ha tornat a afectar a gairebé 1.700 abonats. Més tard, a les 18:15h, fonts de la companyia han informat que restaven 195 clients sense serveis, ja que a mesura que s'han anat revisant diferents trams de la línia, aquesta s'ha pogut anar reconectant. A les 18:50, tots els afectats ja havien recuperat el subministrament, segons la companyia elèctrica.

La companyia elèctrica també ha explicat que la línia no s’ha pogut reconectar de forma automàtica per l’elevada calor i per l’actual nivell del pla Alfa. Això fa que de manera prèvia a la reconnexió s’hagi de fer una inspecció visual de la línia per comprovar que no hi ha cap incendi a la zona.