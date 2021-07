El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha arxivat provisionalment el cas contra 48 investigats pel tall de l'AP-7 del Tsunami Democràtic a Salt del novembre del 2019, entre els quals hi ha l’excoordinador de l’ANC a Manresa, Eudald Camprubí. La interlocutòria conclou que «no existeixen indicis sòlids que permetin pensar, amb un mínim de seriositat, que prosperarà una acusació» contra aquests encausats perquè no ha quedat acreditat que «cometessin llançament d'objectes contundents o cremessin contenidors». La causa per desordres públics investigava inicialment 52 persones i, per tant, podrien acabar anant a judici quatre encausats per a qui no s'ha arxivat la investigació. La resolució no és ferma i es pot recórrer.

La interlocutòria del jutjat deriva d'una petició d'arxiu formulada per l'advocat d'alguns dels processats, Benet Salellas. El jutjat ha valorat els indicis contra els encausats i ha resolt arxivar la investigació per a 48 encausats per desordres públics per haver participat en el tall de l'AP-7 dels dies 12 i 13 de novembre del 2019.

El magistrat Juan Carlos Godoy remarca que «la qüestió més problemàtica de la causa» se centra en determinar si els encausats «es van limitar a estar» a la manifestació o si, per contra, «van executar algun acte de violència o intimidació davant els agents de l'autoritat». I aquí és on conclou que, en el cas d'aquests 48 investigats, anar a judici suposaria «mantenir de manera innecessària l'anomenada pena de banqueta» perquè no s'ha acreditat, ni de manera indiciària, que llancessin objectes contra la línia policial o cremessin contenidors.

La resolució no és ferma i falta saber si la fiscalia, que és l'única acusació de la causa, recorre l'arxiu. La interlocutòria recull que per a quinze encausats el mateix ministeri fiscal ja va demanar el sobreseïment per manca d'incidis, cosa que el jutjat acorda «en virtut del principi acusatori, ja que l'única part que podria acusar interessa l'arxiu i no es pot mantenir la imputació».

La macrocausa pel tall de l'AP-7 a Salt convocat pel Tsunami Democràtic ha investigat 52 activistes i quatre d'ells encara podrien anar a judici. El mateix jutjat ha descartat arxivar la investigació contra un d'aquests encausats: «A més de ser identificat quan sortia pel lateral de l'AP-7, va ser vist a l'interior de la localitat de Salt executant actes violents, així com a la carretera, havent-hi fotografies que ho acrediten almenys de manera indiciària». La defensa també està valorant si recorre la decisió del jutjat de no arxivar el cas per a aquest investigat.

El jutjat d'instrucció 4 de Figueres té oberta la causa pel tall de l'AP-7 de la Jonquera dels dies 11 i 12 de novembre del 2019 i investiga unes 200 persones. D’aquests investigats, 15 són bagencs.

El passat 7 de juny, l’excoodinador de l’ANC a la capital del Bages va ser detingut pels Mossos d’Esquadra perquè declarés davant del jutge. Ho va fer als jutjats de Manresa. A la tarda, uns dos centenars de persones es van concentrar a la plaça de Sant Domènec per mostrar-li el seu suport.