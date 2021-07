El Partit Carlí condemna «enèrgicament l’acte vandàlic» a la cripta del Terç de Montserrat fet per l’organització Acció per la Independència. En un comunicat, el partit explica que «en aquesta cripta descansen tots aquells carlins catalans que es van unir voluntàriament en defensa de la llibertat i en defensa de l’autonomia de Catalunya com a nació». També entén que per a algunes parts la cripta és vista com un símbol franquista, però remarca que l’Estat franquista no va subvencionar ni invertir cap fons públic en ella.