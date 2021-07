Els dos acusats per l’incendi d’Horta de Sant Joan del 2009 no aniran a judici. Quan es compleixen 12 anys del foc on van morir cinc Bombers GRAF Lleida, un dels quals era Jaume Arpa, de l’Ametlla de Merola, i un va resultar ferit greu, les parts, la Fiscalia, la Generalitat com a acusació particular i els acusats, Antonio Paz i Lorenzo Forner, han arribat a un acord de conformitat i els piròmans han acceptat penes 4 anys i 1 dia de presó l’un, i 3 anys, 9 mesos i 1 dia de presó l’altre, segons han confirmat fonts del ministeri fiscal. Se’ls condemnarà –la sentència encara no està redactada– pels delictes d’homicidis per imprudència, lesions i també el d’incendi forestal. Es mantenen, d’altra banda, les indemnitzacions que se’ls reclamaven en l’escrit de conclusions en i que s’eleven a prop de 9 milions d’euros.

Segons fonts de la Fiscalia, els retards no imputables als acusats feien rebaixar la pena en dos graus respecte a l’escrit de conclusions inicials del ministeri fiscal, que els demanava 19 anys de presó. Els advocats dels acusats ja havien advertit que en cas de judici demanarien la pena mínima rebaixada en dos graus pel retard en el procediment que es va anar acumulant des de la instrucció.

Després de dos anys d’investigacions, l’Audiència de Tarragona va acceptar el sobreseïment de la causa contra Carles Font, el comandament Delta 0 durant l’extinció de l’incendi, i va acordar, a petició de Fiscalia, celebrar la vista oral pel procediment sumari ordinari, donada «la complexitat del cas». Les defenses dels dos piròmans s’hi van oposar perquè suposava la celebració del judici amb un tribunal professional a l’Audiència de Tarragona, en aplicació de l’actual Codi Penal.

Les defenses d’Antonio Paz i Lorenzo Forner van recórrer dos cops aquesta decisió, dos recursos que va refusar l’Audiència de Tarragona, però que va acceptar el Tribunal Suprem (TS). L’alt tribunal argumentava que, tot i la reforma del Codi Penal de l’any 2015, havia de prevaldre la llei vigent en el moment en què es van cometre els fets i que preponderava el «delicte fi», en aquest cas, el delicte d’incendi forestal als cinc delictes d’homicidi per imprudència i al de lesions per imprudència, pels bombers morts i ferits en el foc.

Per la seva banda, les famílies dels bombers morts consideren que la condemna de fins a 4 anys de presó per als dos acusats és «escassa». Ho va dir a l’ACN el seu advocat, Pau Simarro, que va explicar que, tot i que la finalització del procediment amb l’acord entre les parts «tanca un capítol de la seva vida», continuen sentint «dolor» perquè, després de la indemnització, la Generalitat «no va voler arribar al fons de l’assumpte ni esbrinar on estaven alguns comandaments durant l’incendi», va assegurar. A més, Simarro va lamentar que la història s’hagi repetit fa només un mes quan un bomber que participava en l’extinció d’un incendi a Vilanova i la Geltrú va morir, «un altre cop, per un dispositiu mal definit», denuncia.