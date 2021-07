Una desconnexió automàtica va deixar ahir a la tarda a 1.690 abonats del sud de Manresa sense subministrament elèctric. El tall es va produir poc després de les cinc de la tarda i el servei es va anar restablint de forma progressiva fins que a tres quarts de set tots tornaven a tenir subministrament. Fonts de la companyia van explicar que, arran de la desconnexió i amb el Pla Alfa activat, es va haver de fer una revisió visual de tota la línia per tal de comprovar que no hi havia cap incendi abans de poder-la connectar de nou.