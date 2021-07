Vox ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Barcelona contra el grup Acció per la Independència per un atac a la cripta del Terç de Requetès de Nostra Senyora de Montserrat. Aquest grup va anunciar aquest "sabotatge" el diumenge passat a través del seu compte a Twitter, on va penjar un vídeo on es veu la crema de diversos símbols, entre els quals una bandera preconstitucional.

El partit d'ultradreta hi veu delictes contra els sentiments religiosos, d'odi, de danys al patrimoni públic i d'ultratge a la bandera. El Terç de Requetès va ser una unitat militar de xoc integrada a l'exèrcit franquista durant la Guerra Civil. La cripta funerària, construïda el 1958, conté les despulles i els noms dels 319 membres del Terç morts a la guerra.

En l'escrit presentat pel partit d'ultradreta es demana a la fiscalia que practiqui diligències com requerir a Acció per la Independència la identificació dels autors dels fets, que declari el responsable legal del grup, que demani un informe a l'Abadia de Montserrat amb l'inventari dels danys causats, i que sol·liciti als Mossos d'Esquadra els informes elaborats.