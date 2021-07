Una festa en una casa rural de Cardona, Cal Cabreta, al barri de Segalers, provoca molèsties entre els veïns. La festa s’ha iniciat aquesta nit passada i aquest matí encara continuava. Fonts dels Mossos d’Esquadra han confirmat que a la zona hi havia una festa i que s’actuaria en conseqüència, intentant identificar els seus autors. Tot i això, donada la situació d’emergència per l’incendi forestal de l’Anoia i la Conca de Barberà, i el fet que no hi hagués problemes d’ordre públic ni s’estigués portant a terme una activitat que suposi un risc imminent per la zona on s’està fent, descartaven una actuació integral, com controls d’alcoholèmia generalitzats o impedir l’accés a altres persones.