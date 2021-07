L’incendi que afecta Sant Coloma de Queralt i Bellprat ha deixat 78 abonats d’aquest últim municipi sense servei elèctric, tot i que a les 11 del matí ja havien recuperat el subministrament. El foc ha afectat els pals de fusta d’una línia. Fonts de la companyia han explicat que l’incendi ha passat per l’últim tram d’aquesta línia, que va des del nucli de Bellprat fins a la granja del Borés que s’ha vist afectada per l’incendi.

La companyia ha obert ponts per aïllar el tram de línia en el qual hi ha algunsuport de fusta cremat i a les 11:07 ja només quedava sense subministrament la granja afectada on s’ha activat un grup electrògen per donar-li subministrament.

En aquests moments, segons Endesa, l’incendi es troba en una vall on no hi ha líneis elèctriques.